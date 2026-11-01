Klassik(er) unter der Lupe: Weihnachtsoratorium

Wenn die ersten Töne erklingen, wird der Konzertsaal zum Entdeckungsraum: Musik, die leuchtet, erzählt und verbindet.

Beim ersten Familienkonzert des Windsbacher Knabenchores 2024 brachte das Ensemble seine besondere Klangwelt nach Ansbach.

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr das Konzert wieder anbieten können und ein musikalisches Fenster öffnen, durch das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen blicken können: hinein in Geschichten, Rhythmen und Melodien, die neugierig machen und zum Staunen einladen. Spielerische Moderationen, lebendige Klangfarben und die unmittelbare Präsenz der Knabenstimmen machen das Konzert zu einem Erlebnis, das weit über den Moment hinaus wirkt.

Ein Nachmittag, der zeigt, wie unmittelbar Musik berühren kann – und wie selbstverständlich der Windsbacher Knabenchor Brücken zwischen Generationen schlägt.

Solisten:

Heidi Baumgartner I Sopran

Benno Schachtner I Altus

Tobias Hunger I Tenor

Krezimir Strazanac I Bariton

Windsbacher Knabenchor

Le Concert Lorrain

Ludwig Böhme I Leitung

NN I Moderation

J.S. Bach:

Weihnachtsoratorium in Ausschnitten