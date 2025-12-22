Klassik für Jedermann

Die neue Konzertreihe richtet sich an alle, die sich in zwangloser Atmosphäre mit klassischer Musik auseinandersetzen wollen.

An jedem Termin wird ein Solist oder ein Ensemble aus der Musikschule Ansbach oder dem Musikgymnasium Carolinum ein Stück präsentieren anhand dessen wir ins Gespräch über klassische Musik mit Ihnen kommen. Interessiert Sie das Stück oder der Komponist oder die Epoche? Wie ist ein Instrument aufgebaut oder wie lange braucht man, es zu lernen? Wann darf man im Konzert klatschen?

Hier dürfen Sie alles fragen was Sie sich noch nie zu fragen trauten! Das Angebot richtet sich an alle Altersklassen. Wir schaffen einen Ort der Begegnung für alle Generationen, aber mit einem Interesse!

26.4.26 Querflöten

21.6.26 Veeh-Harfe

jeweils um 15 Uhr

Theaterfoyer

Eintritt frei