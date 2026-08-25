Klassik für Jedermann

Unsere neue Konzertreihe geht in die nächste Runde!

Erleben Sie klassische Musik in entspannter Atmosphäre und fragen Sie, was Sie schon immer wissen wollten.

Musikerinnen und Musiker der Musikschule Ansbach oder des Musik gymnasium Carolinum präsentieren ein Werk, anhand dessen wir über klassische Musik ins Gespräch kommen. Interessiert Sie das Stück, der Komponist oder die Epoche? Wie funktioniert das Musikinstrument und wie lange braucht man, es zu erlernen?

Hier dürfen Sie alles fragen, was Sie sich noch nie zu fragen trauten. Wir schaffen einen Ort der Begegnung für alle Generationen mit einem gemeinsamen Interesse!

Und auch in diesem Jahr singen wir wieder für den Weihnachtsmann!

Wir studieren im Behringershof zusammen mit dem Posaunenensemble drei deutsche Weihnachtslieder ein. Danach gehen wir gemeinsam zum Weihnachtsmarkt und singen dem Weihnachtsmann ein Ständchen. Deswegen: Meldet euch an, liebe Kinder, unter

konzerte@kultur-am-schloss.de

Treffpunkt fürs Singen ist direkt im Behringershof.