Klassik - Hanna Choi: Belle Epoque

Als "Belle Époque", "das schöne Zeitalter", bezeichnet man eine Zeitspanne zwischen späten 19. Jahrhundert und dem Ausbruch des I. Weltkriegs, die meist auf die Jahre 1880 bis 1914 eingegrenzt wird. In dieser Zeit herrschte in Frankreich in der Malerei, aber auch in der Literatur und in der Musik eine Konzentration genialer Köpfe - und diese Künstler befruchteten sich wechselseitig. Musikalische Größen wie Claude Debussy, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel und weitere Komponisten stehen für diese Zeit. Die mehrfach ausgezeichnete südkoreanische Pianistin Hanna Choi lädt Sie ein zu einer spannenden Zeitreise in die klingende Belle Époque.