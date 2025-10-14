Klassik Highlight - Wanderer between the Worlds

Begleiten Sie den gefeierten Countertenor Nils Wanderer und die talentierte Pianistin Doriana Tchakarova auf eine musikalische Reise mit "Wanderer Between the Worlds".

Dieses Programm überschreitet musikalische Grenzen und verbindet Werke aus verschiedenen Epochen und Stilen. Von den barocken Klängen Henry Purcells bis zu den modernen Tönen Kurt Weills erleben Sie eine beeindruckende Vielfalt. Die Auswahl der Stücke bietet eine emotionale Bandbreite, die sowohl die Tiefe der Romantik als auch die Leichtigkeit der Moderne umfasst. Nils Wanderer und Doriana Tchakarova interpretieren diese Werke mit meisterhaftem Können und Leidenschaft. Lassen Sie sich von der musikalischen Magie und der intensiven Darbietung der beiden Künstler verzaubern und genießen Sie einen Abend voller Klang und Emotion.