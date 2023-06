Grandi Emozioni

Große Emotionen: hinter diesem Titel verbirgt sich ein unterhaltsames vielfarbiges Programm aus Oper und Operette: mal heiter, mal ernst, so bunt wie das Leben! Es singen Studierende der Gesangsklasse Prof. Ulrike Sonntag der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Am Klavier begleitet die in Asperg schon bekannte international erfolgreiche Pianistin Doriana Tchakarova. Ulrike Sonntag, Opern- und Konzertsängerin mit internationaler Karriere und seit 18 Jahren Professorin, führt mit einer Moderation durch das Programm.