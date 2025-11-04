Klassik im Alten Spital

Am Dienstag, den 1. November 2025 gibt um 19.30 Uhr die Pianistin Asli Kiliç im Alten Spital Bad Wimpfen einen Klavierabend.

Auf dem Programm stehen die Märchen und Arabesken op. 32, die Meditation Mediteranée op.4/1 und die Bagatellen Op. 60a von Martin Münch, von J.S. Bach die Partita B-Dur BWV 825 und von W. A. Mozart das Rondo a- moll KV 511. Mit diesem Programm möchte die Mannheimer Pianistin die Komponisten Bach, Mozart und Münch gegenüberstellen. Alle drei verbindet die strenge Form, welche durch eine neue, erweiterte Harmonik“ in ein Neues Hörerlebnis zusammengeführt wird. Asli Kiliç führt mit einer kurzen Moderation durch die Werke.