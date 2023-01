Klassik im Alten Spital

Pietro Ceresini erhielt im Alter von sechs Jahren seinen ersten Klavierunterricht und mit sieben spielte er sein erstes Konzert in seiner Heimatstadt Parma.

In den Folgejahren verfeinerte er sein Spiel in Klavier-Meisterkursen von 2009 bis 2011 in Rom. Danach zog er nach Deutschland, wo er sein Masterstudium in Lübeck abschloss. An der Musikhochschule in Freiburg absolvierte er sein Konzertexamen-Studium mit Auszeichnung. Pietro Ceresini ist Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Klavierwettbewerbe. Er spielte bei bedeutenden Klavierfestivals in Italien, wie dem Spoleto Piano Festival und dem Misano Piano Festival. In Deutschland tritt er sowohl als Solist als auch in Kammermusikbesetzungen regelmäßig bei verschiedenen Konzertveranstaltungen auf. Zurzeit unterrichtet er am Tiroler Landeskonservatorium Innsbruck und als Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik Freiburg.

Programm: Chopin, Rachmaninow, Szymanowski Pietro Ceresini (Parma/ Freiburg), Klavier