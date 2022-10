Klassik im Quadrium: Taiga Tigers

Das Duo „Taiga Tigers“ präsentiert bei ihrem weltmusikalische Konzert „Der Himmel unter uns" Musik vom Balkan, aus Europa und Übersee. Es treten Nataša Rikanović (Gesang und Schauspiel) und Petra Hilser (Akkordeon) auf. Der Name des Duos ist Programm: Zu hören sind Lieder voller Sehnsucht und Leidenschaft, traditionell und feurig.

Die beiden jungen Künstlerinnen aus Heilbronn haben sich den Liedern der Roma verschrieben, den Rhythmen des Tangos, dem Kehlgesang der Osteuropäer, den beschwingten Melodien des Mittelmeers, den nordischen Tönen der Taiga und Skandinaviens.

Die „Artistentochter“ Edda (Nataša Rikanović) nimmt gern die Zügel in die Hand, während das Findelkind Petruschka (Petra Hilser) einfach am liebsten nur Akkordeon spielt. Auf der ganzen Welt sind die beiden unterwegs. Auf der Suche nach Petruschkas Herkunft und der Liebe. Sie erzählen Anekdoten über Verwandtschaftsverwicklungen, Liebesaffären und Begegnungen der skurrilen Art. Mit Liedern, die das Herz berühren, die erheitern und die einen in ferne Landschaften eintauchen lassen.

TICKETS

Karten gibt es ab sofort für 16 Euro im Bürgerbüro im Quadrium oder an der Abendkasse. Schüler und Studenten zahlen 11 Euro.

Wegen der Corona-Einschränkungen hatten die im Frühjahr 2021 geplanten Klassik-Veranstaltungen im Quadrium abgesagt werden müssen. Bereits verkaufte Karten für das Tübinger Saxophon-Ensemble behalten ihre Gültigkeit.