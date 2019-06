Klassik im Rosengarten "Hohner Handharmonika- und Akkordeonclub"

Der Hohner Handharmonika-und Akkordeonclub e.V. (HHC) Reutlingen wurde im Jahr 1930 gegründet und ist somit einer der ältesten Akkordeon-Vereine in Deutschland.

Unter dem Einfluss unterschiedlicher Prägungen im Laufe der Jahrzehnte hat er sich musikalisch kontinuierlich weiterentwickelt und einen festen Platz im Vereinsleben der Stadt Reutlingen eingenommen.

Das Orchester des HHC gilt heute in der Branche als eines der besten in der Region. Unter der Leitung von Horst Amann konnte es in den letzten Jahren unter anderem zahlreiche Erfolge bei internationalen Wettbewerben verbuchen.

Das größte Highlight in der Vereinsgeschichte konnte im Jahre 2007 beim größten Akkordeon-Wettbewerb der Welt, dem World Music Festival in Innsbruck, gefeiert werden - hier erreichten diese Musiker bei über 250 teilnehmenden Orchestern einen sensationellen 3. Platz in der Höchststufe. 2016 wurde diese Leistung mit einem erneut tollen 5. Platz in der höchsten Stufe bestätigt. Im Januar 2017 durfte das Orchester den offiziellen Bürgerempfang unserer OB Barbara Bosch musikalisch umrahmen - eine schöne Auszeichnung.

Auch der Nachwuchs des Vereins hat bereits internationale Erfahrung gesammelt. So umrahmten die HHC-Youngsters, hier ist persönlich der 1. Vorsitzende Jürgen Walz am Dirigentenpult, beispielsweise im Oktober 2009 in Roanne die offizielle Feier anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städte-Partnerschaft. Beim letztjährigen World Musik Festival in Innsbruck erspielten sie sogar zum dritten Mal einen Platz auf dem Siegerpodest - ein deutliches Zeichen einer erfolgreichen Jugendarbeit des HHC.

Das Akkordeon wird häufig ausschließlich der volkstümlichen Musik zugeordnet - das Repertoire des HHC reicht jedoch von klassischer Musik über Film- und Musical-Melodien bis hin zum typischen argentinischen Tango oder zu anspruchsvoller konzertanter Originalliteratur. Dementsprechend wird auch beim heutigen Programm ein Streifzug durch die unterschiedlichen Stilrichtungen zu hören sein, der die musikalische Vielseitigkeit dieses Instrumentes aufzeigt.