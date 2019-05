Spektakuläre Wassershow

Eine der größten Wassershows Europas wird es auf der Bundesgartenschau in Heilbronn zu erleben geben. Jeden Donnerstag-, Freitag-, und Samstagabend, sowie am Abend vor Feiertagen, wird der Karlssee auf dem Gelände zur spektakulären Bühne für Fontänen, Farbspiele und Flammenprojektionen. Von Ostersonntag, 21. April, bis einschließlich Samstag, 27. April, ist jeden Abend eine andere Show zu sehen. Bis zu 40 Meter hoch schnellen 160 Fontänen in den Abendhimmel, auf riesigen Wasserleinwänden wachsen Bilder und verschwinden wieder, Laser zeichnen immer neue kräftig bunte Linien, Wellen und Figuren in die Luft und erzählen die Geschichte des kleinen Wassertropfens. 30 Minuten lang verschmelzen Wasser, Farbe und Licht zu einer fantasievollen Mischung. Mit 1000 Quadratmeter Projektionsfläche auf der Kletterwand, 600 Quadratmeter Wasserleinwand auf zwei Hydroscreens und Fontänen auf einer Länge von 120 Metern werden die Wasserspiele zu einer Show der Superlative. Sieben La-sersysteme und drei Flammprojektoren steuern Farbe, Formen und Wärme bei. Bis zu 4000 Liter Wasser sind gleichzeitig in der Luft.