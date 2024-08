Dolce Vita in Göppingen: Mit mediterranen Köstlichkeiten und typischen Produkten aus unterschiedlichen Regionen Italiens verwandelt sich der Schlossplatz in eine lebendige Piazza. Italienische Händler und Erzeuger verkaufen Käse, Wurst, Obst, Antipasti, Öl, Brot, Wein, Süßwaren und vieles mehr … Eine verführerische Auswahl an frischen Produkten aus „bella Italia“ lädt zum Verkosten und Verweilen ein.