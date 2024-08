Kindertheater: Kasperl will nicht schlafen

Theater für Kinder ab 3 Jahren

Seppel und Kasperl bekommen von der Großmutter Bälle geschenkt. Kasperl versucht beim Verteilen der Bälle Seppel auszutricksen, doch mit Hilfe der Kinder wird schließlich gerecht geteilt. Am Abend will Kasperl einfach nicht ins Bett. Obwohl er todmüde ist erfindet er Ausreden und Ablenkungsmanöver, nur damit er nicht ins Bett muss... Das geht so lange, bis die Großmutter den wahren Grund dafür findet und Kasperl endlich gut schlafen kann.