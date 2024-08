Die Staufer Festspiele präsentieren die größte Falco und Queen Show Deutschlands live in Göppingen! Die Musicalstars Axel Herrig und Sascha Lien lassen zwei Pop-und Rock-Legenden wieder auferstehen.

Begeben Sie sich mit den Staufer Festspielen auf eine unvergessliche musikalische Reise FALCO MEETS QUEEN. Diese mitreißende Konzertshow beruht auf einer kühnen Vision der beiden Musicalstars Axel Herrig und Sascha Lien.

​

​Begleitet von The Bohemian Band, der Bläsersektion der Lumberjack Big Band und dem Orchester, Chor und Tanzensemble der Staufer Festspiele erwartet Sie ein Feuerwerk der größten Hits von Falco und Queen vereint in einem unvergesslichen Konzert: von JEANNY bis ROCK ME AMADEUS, von WE WILL ROCK YOU bis THE SHOW MUST GO ON. Erleben Sie die Magie dieser einmaligen musikalischen Zusammenkunft und genießen Sie ein Konzerterlebnis der Extraklasse.