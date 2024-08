Wir alle tragen unsere eigene Geschichte in uns. Die eine Person kommt aus einem anderen Land, die nächste engagiert sich (ehrenamtlich) für Bedürftige.

Wir möchten die Erfahrungen, die beispielhaft ausgewählte Personen aus oder in Göppingen gemacht haben, mit Ihnen teilen. Für diesen Austausch eignet sich das Format "Living Library" - zu deutsch: "Lebendige Bibliothek". Hier können Sie in "lebendigen Büchern" blättern, die alle eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Die Erfahrungsberichte können nicht nur auf deutsch angehört werden, viele "lebendigen Bücher" sprechen auch andere Sprachen. Welche Geschichten Sie an diesem Nachmittag erwarten, erfahren Sie auf der Homepage der Stadtbibliothek Göppingen. Kommen Sie vorbei!