Göppingens Apotheken

Mit den Apotheken verbinden sich zahlreiche Göppinger Persönlichkeiten und Geschichten - die Führung „Apotheken in Göppingen“ versucht diesen Spuren nachzugehen...

Die Geschichte der Göppinger Apotheken wird am Beispiel der „alten“ Offizinen nachgezeichnet. Heute sind Apotheken unabdingbarer Bestandteil unseres Alltags – doch früher war Göppingen eine der ganz wenigen Apotheken-Standorte im ganzen Herzogtum. Kein geringerer als Herzog Christoph hat die Ausweitung des Apothekenwesens in Württemberg planmäßig vorangetrieben - und so kommt es, dass der erste schriftliche Hinweis zur Errichtung einer Apotheke in Göppingen ins Jahr 1559 führt. Seit dem zweiten Weltkrieg hat sich das Pharmaziewesen grundlegend gewandelt. Der Bedarf an medizinisch-pharmazeutischer Versorgung wuchs rasant und die Konzessionsvergabe für die Neueröffnung von Apotheken wurde großzügiger als bisher gehandhabt. So kam es zur sprunghaften Zunahme von Apotheken. Im Laufe der Zeit wurde das Tätigkeitsfeld des Apothekers ein anderes: die Beratungsfunktion des Apothekers trat in den Vordergrund. Auch das Arzneimittelspektrum hat sich grundlegend gewandelt.