Klassik meets Jazz 2.0

Tian Jiang und Dennis Müller

Gerade noch in der Carnegie Hall New York, jetzt in der Stadthalle Leonberg. Der internationale Starpianist Tian Jiang möchte im Jahr 2026 das Leonberger Publikum auf ein Neues verzaubern mit seinem "strahlenden, klaren, energievollen and farbenfroh leuchtenden Klavierspiel” (The New York Times). Der New Yorker Tian Jiang gönnt sich eine Verschnaufpause mit seiner Familie in seinem Hauptwohnsitz in Gerlingen. In dieser Pause wird er zusammen mit Dennis Müller die Besucher der Stadthalle begeistern: Die Welt der Klassik trifft auf die Welt des Jazz. Zu hören sein werden klassische Darbietungen von Tian Jiang Solo, jazziges von Dennis Müller Solo, und gemeinsam musiziertes. Dabei wird ein ganz neu zusammengestelltes Programm von Kompositionen und Improvisationen zu hören sein. Seien Sie gespannt!