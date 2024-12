Klassik meets Jazz - Tian Jiang und Dennis Müller

Gerade noch in der Carnegie Hall New York, jetzt in der Friedenskirche Ludwigsburg – der internationale Starpianist Tian Jiang möchte im neuen Jahr das Ludwigsburger Publikum verzaubern mit seinem "strahlenden, klaren, energievollen and farbenfroh leuchtenden Klavierspiel” (The New York Times).

Viele Jahre direkter Konkurrent des Ausnahmepianisten Lang Lang ist der New Yorker Tian Jiang in den letzten Jahren auch einmal froh, nicht die ganze Zeit auf Konzerttournee in den größten Konzerthallen der Welt zu sein, sondern sich in seinem mittlerweile Hauptwohnsitz Gerlingen mit seiner Familie Verschnaufpausen gönnen zu können. In einer solchen Pause möchte er mit dem „jazzenden Pfarrer“ Dennis Müller die Vesperkirche in Ludwigsburg unterstützen: Die Welt der Klassik trifft auf die Welt des Jazz. Zu hören sein werden klassische Darbietungen von Tian Jiang Solo, jazziges von Dennis Müller Solo, und gemeinsam dargebotenes: spannende Improvisationen, mitreißende Filmmusik und neue Arrangements von unter anderem Tian Jiangs bekanntester, vor einigen Jahren auf MTV ausgestrahlter Komposition „Shanghai Dream“.

Seien Sie gespannt auf einen Abend voller Tiefe, Esprit und purer Freude am Erleben faszinierender Klangwelten! Wir freuen uns auf Sie!