Klassik Open Air Heilbronn

Der Kiliansplatz wird vom 4. bis zum 6. Juli zum Open-Air-Konzertsaal.

Das Schul-, Kultur- und Sportamt veranstaltet seit 2015 jährlich das Klassik-Open Air-Festival. Die Konzeption hat das Württembergische Kammerorchester Heilbronn entwickelt und bereits 2014 erstmalig umgesetzt.

Bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel auf dem Kiliansplatz präsentieren sich Orchester und Chöre aus Heilbronn mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm.

Am 4. Juli spielen um 15:30 Uhr die Städtische Musikschule und ab 19:30 Uhr das Heilbronner Sinfonieorchester. Am 5. Juli singt ab 15:30 Uhr der Heinrich-Schütz-Chor. Um 19:30 Uhr spielt das Württembergische Kammerorchester Heilbronn. Am 6. Juli treten ab 15:30 Uhr Robert Giegling & Soul Brass Brothers und um 19:30 Uhr die Bläserphilharmonie Heilbronn auf.

Ohne Kartenbestellung und Anmeldung – gezielt oder einfach im Vorbeigehen – ist die Teilnahme für geübte und ungeübte Konzertbesucher*innen möglich.

Das Festival wird gefördert durch die Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn und durch die Heilbronner Bürgerstiftung.