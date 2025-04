Klassik Open Air Heilbronn

Der Kiliansplatz wird vom 5. bis zum 7. Juni zum Open-Air-Konzertsaal.

Vom 5. bis 7. Juni bringt das Klassik Open Air der Stadt Heilbronn den Kiliansplatz zum Klingen. Am 5. Juni spielen um 15.30 Uhr die Städtische Musikschule und ab 19.30 Uhr das Akkordeonorchester ReiMa. Am 6. Juni stehen um 13 Uhr die Junge Orchesterakademie der Region Franken und um 17 Uhr das Heilbronner Sinfonie Orchester auf der Bühne. Und am 7. Juni hören die Zuschauer um 13 Uhr den Heinrich-Schütz-Chor und um 17 Uhr das Württembergische Kammerorchester Heilbronn. Der Eintritt ist frei.

Ohne Kartenbestellung und Anmeldung – gezielt oder einfach im Vorbeigehen – ist die Teilnahme für geübte und ungeübte Konzertbesucher*innen möglich.