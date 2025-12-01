Klassik Radio Live in Concert 2025

Erleben Sie die Magie der Filmmusik – Ein Abend voller Emotionen und unvergesslicher Momente!

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Musik und Film verschmelzen und Ihr Herz höher schlagen lassen. Lassen Sie sich von den größten Film-, Kino- und Serienhighlights mitreißen und spüren Sie die Gänsehaut, wenn unser 80-köpfiges Orchester die berühmtesten Soundtracks zum Leben erweckt.

Unter der meisterhaften Leitung von Stardirigent Pete Harrison und begleitet von unseren charmanten Moderatoren, darunter Thomas Ohrner, erwartet Sie eine fesselnde Show, die Sie in ihren Bann ziehen wird. "Die Nacht der Filmmusik" 2025 wird ein Erlebnis, das Sie nicht vergessen werden.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses einzigartigen Abends zu sein.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und erleben Sie die größte Filmmusikshow des Jahres.