Klassik Radio Live in Concert 2026: Die Nacht der Filmmusik

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller Emotionen und großer Melodien!

Tauchen Sie ein in die magische Welt der Filmmusik – mit den größten Highlights aus Film, Kino und Serie von Komponisten wie Hans Zimmer, John Williams, Ennio Morricone uvm.

Freuen Sie sich auf legendäre Soundtracks, eindrucksvoll interpretiert vom Klassik Radio Pops Orchestra und in Szene gesetzt durch eine fesselnde Show.

Stardirigent Pete Harrison und Starmoderator Thomas Ohrner präsentieren Ihnen „Die Nacht der Filmmusik“ 2026.

Lassen Sie sich verzaubern von emotionalen Klangwelten und Gänsehautmomenten – live, mitreißend und nah. Seien Sie dabei, wenn Filmmusik für einen Abend zur Hauptrolle wird!