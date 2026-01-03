Unter dem Titel „Klassik Salon – ein Abend mit Mozart und seinen Zeitgenossen“ lädt das Ensemble Variable gemeinsam mit dem Pianisten Hans-Roman Kitterer zu einem Konzertabend ein.

Im Zentrum steht zunächst das Klavierkonzert in F-Dur KV 413, eines der frühen Wiener Konzerte Mozarts, hier in reiner Streicherbesetzung und mit den Originalkadenzen zu hören. Mozart verstand diese Werke bewusst als „Mittelding zwischen zu schwer und zu leicht“: brillant und wirkungsvoll, zugleich kammermusikalisch fein gearbeitet. Besonders das abschließende Tempo di Menuetto verbindet elegante Tanzform mit einer ungewöhnlich leisen, verinnerlichten Coda.

Diese kammermusikalische Klangwelt wird durch die Sinfonie für Streicher in B-Dur (1744) von Franz Xaver Richter erweitert. Als Vertreter der Mannheimer Schule verbindet Richter barocke Traditionen mit galanten, frühklassischen Elementen und steht exemplarisch für jene Sinfonik, die den Boden für Haydn und Mozart bereitete.

Nach der Pause folgt die Streichersinfonie in G-Dur (1749) von Georg Matthias Monn, einem wichtigen Komponisten der Wiener Vorklassik. Monns Tonsprache, beeinflusst von italienischen Neuerungen, weist bereits zentrale Merkmale der klassischen Sonatenform auf und zeigt eine unmittelbare stilistische Nähe zu Haydn und Mozart.

Den Abschluss bildet Mozarts Klavierkonzert in A-Dur KV 488 aus dem Jahr 1786, entstanden parallel zur Arbeit an „Le nozze di Figaro“. Sinfonisch angelegt und zugleich von kammermusikalischer Durchdringung, besticht das Werk durch seine außergewöhnliche Klanglichkeit mit zwei Klarinetten. Der starke Kontrast zwischen den heiteren Ecksätzen und dem tief bewegten Adagio im Siciliano-Stil macht dieses Konzert zu einem Paradebeispiel des reifen Mozart – bis heute eines seiner beliebtesten Werke.

Solist ist Hans-Roman Kitterer, der seit vielen Jahren als Pianist und Organist in der Region konzertiert und ein breites Repertoire von der Barockmusik bis zur Moderne pflegt.