Klassik trifft Gegenwart - Trio ConBrio

Ein Trio in der reizvollen Wiener Besetzung, das „con brio“ also mit Schwung und Feuer spielt: Das verspricht ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art.

Die Kombination aus klassischen und zeitgenössischen Kompositionen von Mozart, Castelnuovo-Tedesco und Piazzolla zusammen mit den eigens für das Trio geschriebenen Werken von José Maria Gallardo del Rey und Stephan Rak macht das Programm sowohl abwechslungsreich als auch spannungsvoll. Ein wirklich bunter und exotischer Abend für Musikliebhaber!