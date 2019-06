Klassik trifft Moderne - Die Heidelberg Historic am Audi Forum

Einmal Old- und Youngtimer hautnah erleben und die sehenswerten Schmuckstücke bestaunen. Im Juli ergibt sich die tolle Möglichkeit: Die Heidelberg Historic macht einen Stopp auf der Piazza des Audi Forum Neckarsulm.

Bald heißt es wieder Klassik trifft Moderne, wenn 200 historische Autos einen Stopp auf der Piazza einlegen. Die traditionsreiche Rallye Heidelberg Historic, zählt zu den größten Oldtimer-Rennen in Deutschland. Sie ist nicht nur bei den Zuschauern und Fahrern beliebt, sondern auch eine von zehn Veranstaltungen weltweit, auf der die FIVA ihren „Best Preserved Vehicle Award“ vergibt. Die Rallye gibt einen Querschnitt der Fahrzeuge, die im Laufe des letzten Jahrhunderts auf der Straße und Rennstreck unterwegs waren. Erleben Sie die Klassiker hautnah, wenn die historischen Autos entlang ihrer Etappen durch Kraichgau, Zabergäu und andere Regionen einen Stopp einlegen. Ergreifen Sie die Chance, diese Prachtstücke zu begutachten und genießen Sie einen Lufthauch der Automobilgeschichte, wenn die Fahrzeuge eintreffen. Fans der traditionsreichen Autos können am Samstag, 13. Juli, alle teilnehmenden Klassiker bei uns am Audi Forum erleben. Das Herz von Autoliebhabern wird hier sicherlich höher schlagen. Der Eintritt ist frei.