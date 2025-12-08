Klassik trifft Wortwitz

Das Virtuosentum hatte im 19. Jahrhundert seine wohl größte Blüte.

Bühnenstars wie Franz Liszt oder Niccolo Paganini füllten die großen Säle der europäischen Metropolen. Meist komponierten die Virtuosen die Musik für ihre Konzerte selbst oder bearbeiteten erfolgreiche Werke ihrer Zeitgenossen. Das Trio lässt die Virtuosen Rossini, Paganini und Beethoven, aufleben. Kurze Texte von Heinrich Heine, Jean Paul und Wilhelm Heinrich Wackenroder ergänzen den Abend mit neuen Perspektiven und auf humorvolle Weise.