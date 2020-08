Klassik - Trio Youkali

Youkali, so heißt die kleine Insel, das „Land der Sehnsucht, wo all unsere Sorgen vergehen, im Traum aus Phantasie“ (Kurt Weil). Mit seiner melodiösen Musik möchte das Trio für die Zuhörer diese Insel sein. Entspannt und gekonnt musiziert das Trio Youkali eine stilistische Melange aus Valse Musette und Swing Manouche, die sich aus Einflüssen von Folk, Klezmer und Kammermusik nährt. Kompositionen der Akkordeonvirtuosen Luc Amestoy, Richard Galliano, Tony Murena und Gus Viseur stehen ebenso auf dem Programm wie Filmmusiktitel des Tin Hat Trios und des Ensembles Kroke, sowie eigene Kompositionen. An Instrumenten finden sich Violine, Akkordeon und Kontrabass zu Arrangements zusammen, die sich im improvisatorischen, virtuosen Zusammenspiel zu vollen, mitreißenden Klangkonstellationen entfalten, die unweigerlich unter die Haut gehen und die Gemüter innerlich zum Swingen und Tanzen bringen. Ein kleines Stückchen vom Himmel, eine musikalische Reise zur Insel der Sehnsucht.