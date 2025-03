Klassiker der Filmmusik

Ein mitreißendes Konzert mit Klassikern der Filmmusik mit Werken von Ennio Morricone, Bernard Herrmann, John Williams und anderen.

Zum Abschluss der Konzertreihe erwartet Sie wieder das fast schon traditionelle Konzert mit Meisterwerken der Filmmusik, und wieder werden die vorgestellten Stücke den Beweis erbringen, dass Soundtracks auch auf der Konzertbühne bestens funktionieren können – vorausgesetzt, die Qualität stimmt! Freuen Sie sich auf authentische Western-Atmosphäre bei Ennio Morricones unsterblichem Soundtrack zu „Spiel mir das Lied vom Tod“, wo Mundharmonika und Solosopran sofort die entsprechenden Bilder aus der nordamerikanischen Wüste im Kopf entstehen lassen; schwelgen Sie zu den opulenten Klängen von Max Steiners „Vom Winde verweht“-Musik, durchleben Sie über ein halbes Jahrhundert Agentengeschichte in einer mitreißenden James-Bond-Suite und treffen Sie bei John Williams’ unverwechselbarer Handschrift so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Harry Potter, E.T. oder Indiana Jones.

Vielleicht nicht der bekannteste, aber der nach Ansicht vieler Kritiker genialste Filmmusikkomponist starb vor genau 50 Jahren: Bernard Herrmann. Dieses Jubiläum wird zum Anlass genommen, seine Musik zu Alfred Hitchcocks „Vertigo“ zu präsentieren, jenem Meisterwerk, das 2012 von amerikanischen Filmkritikern zum besten Film aller Zeiten gewählt wurde, und das viel von seiner hypnotischen Wirkung Bernard Herrmanns unverwechselbarer Musik verdankt.

Lassen Sie sich überraschen, welche Filme außerdem zu hören sein werden, und machen Sie sich gefasst auf einen Abend voller Emotionen – Musik im Hollywood-Sound, wie geschaffen für die ganz große Leinwand!