Klassikreihe der KSK Heilbronn "Volksweisen"

Nicht etwa deutsches Liedgut steht im Fokus des Februar-Konzerts, sondern Fiddle-Music, Jazz, ungarische, türkische und südamerikanische Folklore.

Marc O’Connor, einer der führenden Vertreter amerikanischer Fiddle-Tradition, wurde dem Klassikpublikum erstmals durch seine Zusammenarbeit mit dem Cellisten Yo-Yo Ma bekannt („Appala-chian Waltz“). Der österreichische Cellist Wolfgang Murrins unternahm - mit Cello und Hund - eine große Fahrradtour nach Bulgarien. Als dort sein Zweirad den Dienst versagte, fuhr er weiter mit dem Zug bis nach Teheran. Auf dem Weg sammelte er Volksmusik, welche er in seinen „Reiseliedern“ für Gitarre, Violine, Cello und Bass verarbeitete. Weniger bekannt als Béla Bartóks Violinduos sind die des türkischen Geigers und Komponisten Tahsin Incirci, der in Berlin lebt.

Von beiden Zyklen gibt es eine Auswahl für Violine und Cello zu hören. Abgerundet wird das Programm mit vier Tangos von Astor Piazzolla in der Besetzung Gitarre, Violine, Violoncello und Kontrabass. Die Musiker wollen aber nicht nur im Programm Ungewöhnliches bieten, sondern auch in der Performance: So dürfen die Zuhörer gespannt sein auf improvisatorische Einlagen jenseits der Bühne und ein alternatives, dramaturgisches Konzept.