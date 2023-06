Klassisch-Romantisches aus Kino und Film

Die Werke großer Komponisten der Klassik und Romantik sind seit jeher gerne als Filmmusik verwendet worden, auch wenn sie dadurch von ZuschauerInnen am wenigsten wahrgenommen werden – anders als im Konzert.

Filmmusik wirkt also, ohne sich aufdrängen zu müssen. Hören Sie heute u.a. An der schönen blauen Donau, zu hören in 2001 – Odysee im Weltraum, den langsamen Satz aus Mozarts Sinfonie Nr. 34, verwendet in Alfred Hitchcocks Vertigo oder Schuberts Der Tod und das Mädchen aus dem gleichnamigen Film mit Sigourney Weaver und Ben Kingsley. Des Weiteren Teile aus Beethovens Streichquartett Nr. 1 aus dem Film The Lobster, Playful Pizzicato von Benjamin Britten und Stücke aus Schwanensee, beides verwendet im Film Billy Elliott.

Auswahlkonzert 2 - nur im Abo buchbar