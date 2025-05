klassische indische Musik Sitar und Tabla

Kalyanjit Das (Sitar), Florian Schiertz (Tabla)

Kalyanjit ist einer der brilliantesten jungen Sitaristen. Seine Musik steht in erster Linie für die Spielweise „Senia Maihar Gharana“. Er bewahrt das wahre Erbe der hinduistischen klassischen Musik, seine ästhetische Herangehensweise zusammen mit resonanter Kraft und Feinheiten des Rhythmus fesselt den Zuhörer auf natürliche Weise.

Geboren in einer Musikerfamilie in Kolkata, begann er schon im Alter von drei Jahren das Sitar-Spiel unter der Anleitung seines Vaters Pandit Kushal Das und setzte die Ausbildung bei ihm und weiteren großen Meistern fort.

Schon in jungen Jahren spielte er Solokonzerte und hat auch Duo-Sitar-Konzerte mit seinem Vater Pandit Kushal Das in Indien sowie im Ausland gegeben. Er hat viele Auszeichnungen und Stipendien erhalten.

Begleitet wird er von Florian Schiertz, der mit ihm bereits mehrfach konzertierte, u.a. bei der Indian Music Society in Kopenhagen. Die Tabla ist aufgrund der besonderen Klangeigenschaften, der schnellen Fingertechnik und der rhythmischen Vielfalt ein sehr beliebtes Instrument. Florian absolvierte sein Masterstudium in Tabla und nordindischer klassischer Musik in Rotterdam und vertiefte seit 1997 jährlich seine Kenntnisse in Indien. Er spielte in europäischen Metropolen, in Südafrika und in Indien mit vielen Musikern, u.a. mit Pandit Budhaditya Mukherjee, Pandit Kushal Das und Rakesh Chaurasia.