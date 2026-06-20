Klassische indische Musik: Santoor, Sarangi, Bansuri, Tabla

Ustad Nawab Khan ist ein Meister des Santoor.

Nawab gehört zu einer langen Familienlinie von Hofmusikern. Er studierte unter der Leitung seines Gurus Ustad Patti Khan und des Therapiegurus / Musikwissenschaftlers Pt. Govind Kalla. So erhielt er ein umfangreiches Wissen über Geschichte und Entwicklung der indischen Raga-Musik.

Er gab und gibt Gastspiele in Europa, Kanada und Afrika und besuchte über 30 Länder, trat an vielen renommierten Orten auf.

Seit vielen Jahren kommt er zu Konzerten ins Theater am Faden.