Klassische indische Musik Sarangi, Vocal, Tabla

Ein Sarangispieler aus Jaipur (Rajasthan), er repräsentiert eine Familie, die zur Sikar Gharana gehört.

Er wurde in jungen Jahren von seinem Vater Ustad Nizzamuddin Khan, einem sehr berühmten Sarangispieler aus Jaipur initiiert, gefördert und im Sarangispiel unterrichtet. Dann wurde er ausgebildet von vielen renommierten Lehrern.

Seit seiner ersten Begegnung mit Ustad Sultan Khan war er von dessen Art, Sarangi zu spielen, magisch angezogen. 1989 hatte er das große Glück, dessen Schüler zu werden.

Er begleitete viele namhafte Künstler auf ihren Tourneen und trat oft im Ensemble von Ustad Sultan Khan auf.

Die Musik trug ihn um die Welt, nach USA, Europa und anderen Staaten.

Er ist Mitarbeiter von All India Radio und seine Musik wird regelmäßig gesendet.