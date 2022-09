Diwali-Fest mit klassischem indischem Tanz (Odissi, Gaudiya, Contemporary)

Die Künstler zeigen die alten klassischen indischen Tempeltanzformen in reinem Stil.

Monalisa Ghosh ist eine der wichtigsten Odissi-Tänzerinnen Indiens. Die international tätige und mit renommierten Preisen ausgezeichnete indische Künstlerin ist in den vergangenen Jahren auf vielen Festivals in Indien und im Ausland aufgetreten. Ihr Ruf hat die Landesgrenzen längst überschritten und ihren Namen bei versierten Liebhabern des klassischen indischen Tanzes in Europa, den USA und Asien bekannt gemacht. Seit mehr als 25 Jahren tritt sie regelmäßig im Theater am Faden auf.

Mit zwei ihrer Schülerinnen präsentiert sie in diesem Jahr neben Odissi auch Tänze im Gaudiya und Contemporary Stil.

Tempeltänze aus dem indischen Bundesstaat Orissa gehören zu den anmutigsten und elegantesten traditionellen Tanzformen. Diese Tänze wurzeln in der religiösen Mythologie des 2. Jahrhunderts vor unserer Zeit und bilden deren Inhalte durch Gesten und Mimik ab. Die Tänzerinnen gleichen bewegten Skulpturen aus den Hindutempeln des Küstenlandes Orissa und setzen Ragas – die klassische Musik des Subkontinents – in eindrucksvolle Bewegung um.