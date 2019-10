Klassische indische Musik Sitar, Tabla, Tanpura

× Erweitern Ustad Rafat Khan

Ustad Mohsin Ali Khan wurde in eine sehr berühmte Gharana, eine der traditionellen Musikschulen Indiens, geboren, dem Bhendi-Basar Muradabad Gharana. Mohsin erhielt seine frühe Ausbildung in Tabla von seinem Onkel Ustad Dayam Ali Khan und Vokalmusik von seinem Vater Ustad Wazir Ali Khan.

Später begann er Sitar von seinem Onkel Ustad Matloob Hussain Khan zu lernen. Danach studierte er bei dem bekannten Musiker und Komponisten Pandit Partho Das. Er hat erfolgreich das Beste aus beiden Lehrern gemischt, und dies spiegelt sich in der Wiedergabe seiner Musik wider.

Mohsin ist ein "A"-Künstler des All India Radio. 1990 gewann er den ersten Preis beim All India Musikwettbewerb. Er tritt auf renommierten Festivals in der ganzen Welt auf und unterrichtet selbst seit mehr als 25 Jahren in Indien und in verschiedenen anderen Ländern.