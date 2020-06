Klassische Indische Musik Sitar, Tabla

Nasir Aziz (Sitar), Monir Aziz (Tabla)

Die Brüder Nasir und Monir Aziz aus Afghanistan wurden bereits von Kindheit an von ihrem Vater, Rundfunkdirektor in Kabul und selbst Musiker, im Spielen ihrer Instrumente unterrichtet. Als Jugendlicher begann Nasir bei dem grossen Meister Ustad Ehsan Irfan seine Ausbildung an der Sitar. Danach ging er nach Indien, um dort bei berühmten Meistern wie Ustad Shahid Parvez zu studieren. Nasir Aziz ist ein Virtuose auf der Sitar, Monir Aziz ist ein Meister der Tabla.