Klassische Indische Musik Sitar, Tabla

Als Sohn des Flötisten und Komponisten Dhana Gopal Ganguly wuchs Debasish in zutiefst schöpferischer Umgebung auf.

Seine frühe Ausbildung sowohl im Tablaspiel als auch in der Stimme inspirierte den preisgekrönten Virtuosen zu einem M.A. in Instrumentalmusik an der Rabindra Bharati Universität Kolkata. Lehrmeister von Archaya Ajoy Sinha Roy, Ustad Ali Akbar Khan, Ustad Dhyanesh Khan bis Smt. Sisirkana Dhar Chowdhury folgten. Debasish Ganguly tritt seit über 25 Jahren weltweit auf und komponiert ausserdem Musik für Filmproduktionen, Tanz und Theater.

Ein Konzertbesucher schreibt über das letzte Konzert im Juli 2019:

"Das besonders Beeindruckende war seine zurückhaltende, zarte Spielweise, die bei aller Virtuosität des Vortrags den Ragas einen poetischen, meditativen Charakter verlieh. Die Poesie und Brillianz des Vortrags ergaben eine begeisternde Mischung"

Entritt: 16,- erm. 12,-

