Supratik Sengupta wurde 1981 in eine Musikerfamilie in Kolkota geboren. Er wurde zuerst von seinem Vater ausgebildet und nahm dann Unterricht bei bekannten Musikern.

Er gewann zahlreiche renommierte Musikwettbewerbe in Indien und erhielt das Nationalstipendium der indischen Regierung. Sengupta tritt regelmäßig im All India Radio & TV auf und hat einige CDs veröffentlicht. In mehreren europäischen Ländern hat er schon gastiert und kommt nun erstmals ins Theater am Faden.