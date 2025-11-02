Klassische indische Musik: Sitar und Tabla

Pandit Kushal Das, ein international anerkannter Sitar- und Surbahar-Spieler, wurde in einer hochmusikalischen Familie aus Kolkata geboren. Sein Großvater Shri Bimal Ch. Das war ein renommierter Esraj-Spieler und sein Vater und sein Onkel sind beide Sitaristen von hohem Ruf. Sein Vater Shri Sailen Das ist ein Schüler von Pandit Lakhsman Bhattacharya. Später wurde er ein Schüler von Pandit Ravi Shankar. Sein Onkel Shri Santanu Das ist ein Schüler von Ustad Ali Akbar Khan. Kushal hat an vielen großen Konzertfestivals in Indien und im Ausland teilgenommen und hat CDs in der ganzen Welt veröffentlicht.