Klassische Indische Musik und Tanz Vocal, Kathak, Tabla

Sohini Debnath ist eine Schülerin der renommierten Kathak-Tänzerin Rani Karnaa. Daneben ist sie in klassischem Gesang ausgebildet. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter Goldmedaillen der Dover Lane Music Conference und Rajya Sangeet Academy.

Sudokshina Manna Chatterjee wuchs mit klassischer indischer Musik auf. Ihre Gesangsausbildung unter Vidushi Sanjukta Ghosh (Patiala Gharana) machte sie zu einer perfekten Sängerin. Neben dem Khayal-Stil singt sie auch Thumri, Dadra, Tarana, Tappa, Ghazal, Bhajan. Seit 15 Jahren ist sie bei zahlreichen Tourneen in Indien, Europa und dem Mittleren Osten aufgetreten.

Subrata Manna ist Tabla-Spieler, Perkussionist und Komponist klassischer indischer Musik. Durch Radio- und Fernsehauftritte wurde er auch über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus als Solist bekannt.