Klassische indische Musik und Tanz

Snigdha Sinha Bharatnatyam-Tanz, Iman Das Vocal, Jagadish Das Tabla & Mridangam

Iman Das ist einer der besten jungen Vertreter der Patiala Gharana. Er wurde von Pandit Ajoy Chakraborty und Shri Shantanu Bhattacharyya von Patiala Gharana ausgebildet. An der Rabindra Bharati University graduierte er mit Auszeichnung zum MA in Vocal Music. Derzeit studiert er bei Pandit Kalyan Basu, einem direkten Schüler von Ustad Bade Ghulam Ali Khan Saheb.Iman erhielt Stipendien und Musikpreise für klassische indische Musik und wurde mit dem „Sutanuti Samman“ ausgezeichnet.Er gibt Konzerte überall in Indien, vor allem in West-Bengalen und in Kolkata sowie in Europa.

Snigdha Sinha ist Bharatnatyam-Tänzerin aus Mumbai. Sie ist Meisterschülerin der legendären Padma Bhushan Dr. Saroja Baidyanathanji und hat viele Preise und Auszeichnungen erhalten.