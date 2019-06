Klassische indische Musik: Violine, Tabla

Manoj Baruah aus Assam, Indien gehört zu den seltenen Violinspielern der Hindoostani-Klassik aus Nordindien. Er spielt eine 5-saitige Violine. Sein Spiel weist eine hervorragende Beherrschung der Technik auf. Seine Musik ist durchdrungen von hohem emotionalen Inhalt bei der Entfaltung der Farbklänge.

Souvik Datta wurde als Sohn musikalischer Eltern geboren. Von seinem 9. Lebensjahr an wurde er 10 Jahre lang von dem international anerkannten Maestro Tanmoy Bose ausgebildet. Dann studierte er bei dem legendären Pandit Shankar Ghosh. An der Rabindra Bharati University (Kolkata) hat er indische Percussion Musik studiert – auch zwei weitere Schlaginstrumente Pakhawaj und Shreekhol - und dort seinen Bachelor of Arts und auch den Master-Abschluss mit Auszeichnung bestanden. Seitdem arbeitet er als professioneller Perkussionist in Indien und im Ausland mit Musikern verschiedener Genres zusammen.