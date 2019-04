Klassische indische Musik Vocal, Tabla

Subhankar Chatterjee ist bekannt und beliebt durch seine Auftritte als Vokalist und Harmoniumspieler im Theater am Faden.Subhankar Chatterjee ist ein klassischer Hindustani-Sänger im Atrauli Stil, er singt auch Semiklassik im Varanasi Stil.

Seit seinem vierten Lebensjahr wurde er von großen Maestros in Indien unterrichtet. Seit Jahrzehnten gibt er Konzerte in Indien und im Ausland.

Saibal Chatterjee ist ein großartiger Tabla-Spieler aus Kolkata, ein Schüler des großen Tabla-Maestro Pandit Janan Praksash Ghosh. Bereits als Jugendlicher bekam er eine Auszeichnung in Tablamusik von der indischen Regierung und gewann mehrere Wettbewerbe. Er spielt seit 1994 regelmäßig für das All India Radio und Fernsehen und tritt jährlich in über 100 Konzerten weltweit auf. Auch in Deutschland hat er bereits für den Südwestrundfunk und den Hessischen Rundfunk gespielt. Sein Spiel zeigt eine melodische Trommel-Variante, indem seine Finger auf dem Instrument regelrecht tanzen.