Klassische Musik erleben

Wie klingt ein Klavier und wie ein Cello? Warum ist das Zusammenspiel im Trio so besonders und manchmal auch knifflig? Wir nehmen Schülerinnen und Schüler mit in die faszinierende Welt der klassischen Musik.

Elene Meipariani und Till Hoffmann stammen aus der Region. Gemeinsam mit Nadja Reich erobern sie die internationalen Bühnen. An diesem Vormittag präsentieren sie Violine, Violoncello und Piano mit Stücken

von Beethoven, Schumann und C.P.E. Bach.

Am Ende beantwortet das Trio gerne Fragen aus dem Publikum.