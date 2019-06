Klassischer indischer Tanz Bharatanatyam

P.T. Narendran wurde in eine Familie von traditionellen Tänzern geboren. Er wurde an der bekannten Kalakshetra Fine Arts Academy in Chennai ausgebildet. Nach seinem Diplom unterrichtete er dort selbst 10 Jahre lang und war Mitglied des Kalakshetra-Tanzensembles.

Auch nach dieser Zeit war er regelmäßig als leitender Tänzer für das Ensemble tätig. Narendran ist ein gefragter Lehrer und Choreograf für Bharatanatyam. Er ist weltweit tätig und wurde mit vielen Preise und Ehrungen ausgezeichnet.Er ist einer der besten Bharatanatyam-Tänzer seiner Generation und auch ein fantastischer Kathakali-Tänzer. Er zeigt präzise Handgesten, komplizierte Beinarbeit, lebendige Mimik und flüssige Bewegungen. Mit seiner beeindruckenden, faszinierenden Bühnenpräsenz, seinem Bhava (Gefühl) und Abhinaya (Ausdruck) erweckt er tiefe Gefühle in seinem Publikum und macht seine Auftritte zu unvergesslichen ästhetischen Erfahrungen einer neuen Dimension dieser zeitlosen Tanzform.