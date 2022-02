Klassischer Konzertnachmittag in Künzelsau

× Erweitern Olivier Schniepp MusikamNachmittag

Der Konzertnachmittag für Klassik-Liebhaber ist schon längst in Künzelsau etabliert, neu ist nun der Wochentag: Das nächste Konzert „Musik am Nachmittag“ findet am Samstag, 19. März 2022 um 14 Uhr statt. Einlass in die Stadthalle Künzelsau ist um 13 Uhr. Der Klassiknachmittag findet in Kooperation mit der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation statt. Die Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, einen gemütlichen Nachmittag mit guter Unterhaltung und mit Kaffee und Kuchen während der Pause zu verbringen. Eine unterhaltsame Reise in die Welt der klassischen Musik Unter dem Motto „Musik ist die stärkste Form der Magie“ möchten die vier Musiker Claudius Ehrler (Bariton), Alexander Bersutsky (Violine), Philipp Hagemann (Violoncello) und René Speer (Klavier) an der Seite der Sopranistin Nicolle Cassel die Besucherinnen und Besucher an ihrer Leidenschaft für die Musik teilhaben lassen und magische Momente schaffen. Zu hören gibt es Werke von Mozart, Franck, Lehar und Schumann. Reservierung und Corona-Regeln Für die Veranstaltung nimmt Renate Kilb, Stadtverwaltung Künzelsau, Telefon 07940 129-121, E-Mail renate.kilb@kuenzelsau.de Reservierungen gerne entgegen. Der Eintritt beträgt inklusive Kaffee, Kuchen und Wasser fünf Euro. Am Konzerttag wird es auch eine Tageskasse geben. Für die Veranstaltung ist ein 2G-Nachweis in Form eines Genesenen-Nachweises oder Impfnachweises erforderlich. Dies wird am Eingang kontrolliert. Es gelten die allgemeinen und jeweils aktuellen Corona-Vorgaben und Hygiene-Vorschriften. Bei Änderungen der Corona-Auflagen müssen Veranstaltungen unter Umständen auch kurzfristig geändert oder abgesagt werden. Aktuelle Informationen werden kommuniziert über die städtische Homepage unter www.kuenzelsau.de und über Facebook „Künzelsau – meine Stadt“ sowie Instagram „kuenzelsau.meinestadt“.