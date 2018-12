Klassisches Frühstück mit Peter Graneis

Peter Graneis stammt aus Ostfildern und hat sein Leben der Gitarre verschrieben.Sein Instrument studierte er sowohl an der Musikhochschule Stuttgart als auch in Barcelona und Den Haag, wo er überall mit Auszeichnung abschloss. Er war bereits Finalist, Preisträger und Gewinner verschiedener internationaler Gitarrenwettbewerbe, war Stipendiat der Stiftung Live Music Now und besuchte schon zu Studienzeiten Gitarrenfestivals, wo er Meisterkurse bei namhaften Größen erhielt. In seinem Repertoire befinden sich spätromantische Originalkompositionen von Joaquín Rodrigo, barocke Transkriptionen von Bach oder Telemann, aber auch Neue Musik.