Klatsch [UA]

Die Pause im Theater sei erfunden worden, um Gelegenheit zum ausgiebigen Lästern zu bieten, heißt es.

Was seit biblischen Zeiten gängiges soziales Schmiermittel und Gegenstand moralischer Missbilligung ist, verbreitet sich heute in sozialen Netzwerken mit nie gekannter Wucht: Informationen und Klatsch werden in rasanter Geschwindigkeit generiert, verbreitet und konsumiert. Mit Deepfakes lassen sich gezielte Kampagnen inszenieren, und die technischen Neuerungen auf dem Gebiet der KI beschleunigen das Phänomen. Die Folge: Hypes entstehen über Nacht, Wahrheiten verschwimmen, Fakes werden Realität.

In schrägen Songs und aberwitzigen Musical-Klischees nähert sich das Theater-Musical-Projekt einem der brisantesten Themen unserer Zeit sowie der zeitlosen Faszination von Klatsch und Tratsch. Wie konstruieren Sprache und Erzählungen die Wirklichkeit? Was passiert, wenn Geschichten sich verselbstständigen? Und ist es – wie Oscar Wilde beteuerte – noch schlimmer, wenn keiner über einen redet, als wenn es alle tun?