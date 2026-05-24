Klatsch [UA]

Ein Theater-Musical-Projekt, ab 14 Jahren.

Klatsch, das ist das klösterliche Lyzeum am Tafelsteiner Schloss, ein Internat im Schwarzwald. Eigentlich ist alles wie überall, jeden Tag aufstehen, essen, Schule, ein bisschen Freizeit, mit den Freund*innen rumhängen, dann schlafen gehen. Doch eines Tages ist alles anderes. Zwischen den Jugendlichen January bis December fehlt jemand: April. Wo ist sie? Was ist mit ihr passiert?

Erst stehen verschiedene Hypothesen im Raum, dann werden Gerüchte daraus und auf einmal sind aus Vermutungen Überzeugungen geworden. Fünfzehn Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren erforschen in dieser Stückentwicklung die Sogwirkung von Klatsch, Tratsch und Hypes. Mit Musik, Gesang und choreografischen Elementen nähert sich das Theater-Musical-Projekt einem der brisantesten Themen unserer Zeit und fragt: Wie konstruieren Sprache und Erzählungen die Wirklichkeit? Was passiert, wenn Geschichten sich verselbstständigen?