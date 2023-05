Eine leise Stimme mit lauten Gedanken von einem kleinen Mann in einer großen Welt. Klaudi ist auf seiner eigenen kleinen Reise so wie jeder andere auch, mit Songs über das Kaputtgehen und Heilen, ohne dabei den Glauben an das Gute zu verlieren. Texte voller Fragen und eine kleine Reisegitarre voller Kritzeleien bauen zusammen Musik voller Liebe.

www.die-luke.info

Eintritt:

Eintritt frei - der Kulturbeutel wird herumgereicht.

Sitzplätze sollten reserviert werden.